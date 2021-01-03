Devlet Hastanesi doktorları uyardı.

Doktorların açıklaması şu şekilde:

Bu COVID belasından hepimiz biran önce kurtulmak istiyoruz degil mi arkadaşlar, dostlar, abiler, ablalar! Maskedir, sosyal mesafedir, temizlikdir..... bunları duymaktan bunlari soylemekten Sıkılmadınız mı? Ben Sıkıldım.. O yuzden tekrar etmeyecegim.. Cok daha onemli bir konu var... Söz meclisden dışarı... Temaslı olduğunuzu lutfen gizlemeyin! Temaslı oldugunuzu söylemekten çekinmeyin! Temaslı olduğunuzu bile bile normal yasantınıza devam etmeyin! Temas tarama ekibi var gücüyle çalışıyor, Cogu kez 1 saatlik uykuyla... Haliyle heryere ulasamayabilirler... Siz yardımcı olun.. Siz gerekirse peşlerine düşün, neyapacaginizi sorun! Ulaşamadınız mı tekrar tekrar deneyin... Yeter ki gizlemeyin, utanılacak bisey degil ki bu! Çoğu kez ekonomik kosullardan dolayi is yerinin kapanmamasi icin gizlenmeye calışılıyor! Yapmayın... Sonrasında çalıştirabilecek ne bir elemaniniz ne bir çalışacak yeriniz olacak! Hepbirlikte işbirliğiyle başarabileceğimizden şüphem yok...

Saygılarımızla

Dr Yağmur ALDAĞ

Dr Emre VUDALI