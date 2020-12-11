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Devlet Hastanesi’nde bir çalışanın testi pozitif çıkmıştı

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, aralarında bazı doktorların da bulunduğu temaslılar kendilerini izole etti.  
Devlet Hastanesi’nde bir çalışanın testi pozitif çıkmıştı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, aralarında bazı doktorların da bulunduğu temaslılar kendilerini izole etti.  

Hastane Başhekimi Adil Özyılkan ile eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, temaslı oldukları bir hastane görevlisinin PCR testinin pozitif çıkması üzerine, bu sabah kendilerini izole ettiklerini açıkladı. Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü ve İki toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Cenk Soydan da aynı çerçevede izolasyona girdi. Üç hekimin yapılan ilk PCR testinin negatif olduğu, buna rağmen ihtiyatlı davranarak izolasyonu sürdürecekleri açıklandı. 

Özyılkan ve Dizdarlı sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, bu sabah PCR yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu, ancak kimseyi riske atmamak adına kendilerine izole ettiklerini duyurdu.  

ÖZYILKAN

Başhekim Özyılkan, hastanede birlikte görev yaptıkları bir arkadaşlarının Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bu sabah kendilerini izole edip test yaptırdığını ve sonucun negatif olmasına rağmen kimseyi riske atmamak için ikinci PCR’a kadar kendini izole etmeye devam edeceğini açıkladı.

Özyılkan, sağlığının yerinde olduğunu kaydederek, kendisini arayan soran herkese teşekkür etti.

Başhekim, açıklamasında “Birbirimizi korumak adına maske, mesafe ,hijyen kurallarına uymaya dikkat edelim. Sağlıkla kalın” diyerek virüse karşı tedbirli olunması uyarısında da bulundu.

DİZDARLI

Eski başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ise geçen pazartesi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği toplantısı yaptıklarını ve hastaneye PCR cihazı alma kararı ürettiklerini belirtti. Cihazı alıp dün Sağlık Bakanlığı’na teslim ettiklerini kaydeden Dizdarlı, şu bilgileri paylaştı:

“Teslim törenine bir arkadaşımız rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. İşte o arkadaşımızın rahatsızlığı artınca yapılan test sonucu da pozitif çıkıp tedaviye alınınca, biz de temas ekibi prosedürü gereği kendimizi izole ettik. Bu gün yapılan test sonucumuz tamamımızın negatif çıktı ama kimseyi riske etmeme adına izolasyon sürecimizi devam ettiriyoruz.

İkinci testlerimiz Pazar günü yapılacak ama 14 günlük karantina süresini tamamlayacağız. Kimseyi riske etmeyeceğiz.  Bu arada merak edenler için söyleyeyim, sağlıklarımız gayet iyi.”

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