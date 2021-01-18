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Devlet hastanesinde bugün grev yapılacak

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Kamu-Sen, bugün Gazimağusa Devlet Hastanesinde 3 saatlik uyarı grevi yapacak.
Devlet hastanesinde bugün grev yapılacak

Kamu-Sen’den verilen bilgiye göre, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Hematoloji Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı Seroloji Labaratuvarı, Koagülasyon Labaratuvarı ve Eliza Laboratuvarı ile Kan Bankası’nda personelin nöbetleri döndürememesinden dolayı 09.00- 12.00 saatleri arasında grev yapılacak.

Grev sürerken Gazimağusa Devlet Hastanesi önünde saat 10.30 ‘da basın açıklaması da yapılacak.

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