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Devlet Hastanesinde Görevliye Darp

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Kasti Hasar, Ciddi Darp Ve Sarhoşluk
Devlet Hastanesinde Görevliye Darp

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 05.12.2021 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Girne’de, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi Acil Servisi içerisinde, A.Ö.(E-38) 112 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, kendisine yeterli müdahale yapılmadığı gerekçesiyle, acil serviste görevli C.Y.(E-29)’nin sol yanağına tokat atmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etmiştir.

V.Ö.(K-31) ise 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, acil servisin muayene odasında asma tavana monteli olan perdeyi kasten ve kanunsuz olarak tutup çekmek suretiyle asma tavanın sökülmesine sebep olup kasti hasara uğratmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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