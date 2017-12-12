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Devlet Hastanesi'nde göz ameliyatları

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Devlet Hastanesi'nde göz ameliyatları
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göz Kliğini, daha önce sevk gerçekleştirilmesi gereken bazı göz ameliyatlarını artık yapabiliyor. 

Konuyla ilgili, Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kamuoyuna büyük bir mutluluk içinde duyurmak isteriz ki, Hastanemiz Göz Kliniğinde, ülkemizde yıllardır ihtiyaç duyulan ve bugüne kadar yapılamaması nedeniyle çok sayıda hasta sevki gerçekleştirilen vitreoretinal cerrahi girişimi hakkında dev bir adım atılmıştır” denildi.

İlgili cerrahi girişimlerin, gerekli cihaz ve enstrümanın temini sonrası ilk kez 9 Aralık’ta Prof. Dr. Tansu Erakgün ve göz kliniği doktorlarından oluşan ekiple yapılmaya başlandığı kaydedilen açıklamada, yapılan operasyonlardan bazıları şöyle sıralandı: 

“Diyabetik retinopati (Şeker hastalarında görülen ileri patolojiler); vitreus kanaması (göz içi kanama); makula deliği (görme merkezinde delik); makuler pucker (görme merkezinde kırışıklık); retina dekolmanı ve yırtıklar (gözün sinir ağı tabakasının kopması); preretinal membranlar (sinir ağında oluşan zarlar); ROP (erken doğuma bağlı olarak uzun süre oksijen çadırında kalan bebeklerde görülebilen prematüre retinopatisinde); dropped lens (katarakt cerrahisi esnasında veya sonrasında göz içinde lens kalıntısı komplikasyonu); endoftalmi (Katarakt ve diğer göz ameliyatları sonrası göz içi enfeksiyonlar); göz yaralanmaları, tedavisi ve göz içi yabancı cisim çıkartılması.”

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