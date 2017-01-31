Devlet hastanesinde istifa şoku!

5 isim istifa ettiğini açıkladı...

Gazetemizin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre Lefkoşa’daki Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Kardiyoloji bölümü görevlisi 5 isim istifa ettiklerini hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı’ya ilettikleri öğrenildi.

Hasan Feray, Halit Özbek, Refika Hürol, Gülgün Vaiz ve Sevgül Maydonozcu isimli doktorların istifa etmesi, hastane içerisinde büyük infiale yol açtı.

İstifa gerekçesi olarak kardiyoloji bölümündeki sıkıntıların işaret edildiği belirtilirken, söz konusu sıkıntıların uzun zamandır sürdüğü ve herhangi bir çözüme gidilmediği kaydedildi.