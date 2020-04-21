Devlet Hastranesinde malzemeler yağmalandı iddiaları doğru değil

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Coronavirüs Koruyucu Ekipman Malzeme Koordinasyon Komitesi Başkanı Dr. Sonuç Büyük, hastanede sağlık malzemelerinin (ilaçların) yağmalandığına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı, kendisinin de görevinin başında olduğunu duyurdu. İddiaların asılsız olduğunu belirten Büyük, bu malzemelerin 12 sağlık merkezine dağıtıldığını açıkladı. Dr. Büyük, “tüm gönderdiğimiz malzemeler de günü gününe kayıt altındadır. Hiçbir kayıp malzememiz yoktur” dedi.

Dr. Sonuç Büyük’ün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle

“Öncelikle herkese sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. SARS Cov-2 namı değer diğer adıyla Covid 19 virüsünden hayatını kaybeden tüm dünyadaki insanlara Allahtan Rahmet, hastalara da acil şifalar diliyorum. Bugün sosyal medyada dolaşan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Şu kadar malzemeye ne oldu, hastanede yağma oldu diye haberler ortaya çıktı. Bu haberler doğru değildir. Bizleri de derinden üzmüştür. Bakanlık tarafından korona virüs koruyucu ekipman malzeme koordinasyon komitesi oluşturulmuş Bakanlığımız sorumlu başkan olarak beni atamıştı. Bizler bu dağıtımı birleştirilmiş 12 sağlık merkezine, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine, Karantina servislerine, Kolan hastanesine, Mağusa Devlet hastanesine, Girne Akçiçek Hastanesine, Cengiz Topel Hastanesine, zaman zaman Belediyelere ve Polis Örgütüne, karantina altında bulunan hotellerde görevli doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları ile yardımcı diğer görevlilere yapmaya çalıştık. Öncelikle bu görevi İlaç ve Eczacılık Dairesi bünyesinde daha sonra ise Bakanlığın oluşturmuş olduğu Fuar alanındaki depoda yürütmeye çalıştık. Tüm gönderdiğimiz malzemeler de günü gününe kayıt altındadır. Hiçbir kayıp malzememiz yoktur. Bu vesileyle arka planda bu malzemeleri Türkiye’den getirtmek için canla başla çalışan buradaki ve Türkiye’deki arkadaşlarımıza, özel uçağı ile hizmet veren değerli Mete Özmertere, Müsteşarımıza, eczanede çalışan değerli arkadaşlarımıza, yollarda direksiyon sallayan şoför arkadaşlara ve ekibimize teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Gelen malzemeler hızla tükeniyor. Çünkü tek kullanımlık. Örneğin covid 19 lu hastalara hizmet verenler sürekli yeni ekipman kullanmak zorunda. Radyolojik tetkikleri yürüten arkadaşlar yenileri kullanmak zorunda. Ateş polikliniği acil servis vs gibi yerlerde sürekli yeni malzeme kullanmak zorunda. Karantina hoteller ayni durumda. Kısacası her hastaya Covid 19 gibi yaklaşıldığı için malzeme kullanımı arttı. Bu nedenle tüm ülkelerde olduğu gibi Bakanlığımız malzeme bulmakta zaman zaman zorluk çekiyor. Ancak diğer ülkelere yardımcı olan ve bu konuda gurur kaynağımız olan Anavatandan kolaylıkla malzemenin gelmesi ve böyle bir sıkıntının yaşanmaması gerekiyor. UNDP den de malzeme gelmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler talep eden servislere ve yerlere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstifa ettiğim ile ilgili olarak ise doğrudur istifa etmeyi düşündüm. Girişimde de bulundum. Ancak şu anda görevimin başındayım. İstifa etme isteğim başka sorunlar ile ilgilidir. Malzemeyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Herkese tekrar selam ve sevgilerimi iletir Sağlıklı kalmanızı dilerim. Sağlık personelimize de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder kendilerine başarılar diliyorum”