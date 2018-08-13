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"Devlet Hizmetlerinde Dolar Tahsil edilmesi kabul edilemez"

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KKTC ARMATÖRLER BİRLİĞİ: "Deniz Yolcu ve Yük taşımacılığını yüklenmiş ve bugüne kadar bunu başarı ile devam ettiren Üyelerimiz Gemilerini çalıştıramama noktasına gelmişlerdir."
"Devlet Hizmetlerinde Dolar Tahsil edilmesi kabul edilemez"

KKTC Armatörler Birliği Basın açıklaması yaptı.Yapılan açıklamada birlik hükümete seslendi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"BİRLİĞİMİZ, Ada Ülkesi olan Ülkemizde Ulaşımın aksamaması adına aşağıdaki açıklamayı yapmayı elzem görmüştür.

Deniz Yolcu ve Yük taşımacılığını yüklenmiş ve bugüne kadar bunu başarı ile devam ettiren Üyelerimiz Gemilerini çalıştıramama noktasına gelmişlerdir. Bilindiği üzere Türkiye Limanlarından KKTC’ye ve KKTC’den Türkiye Limanlarına yapılan Yolcu, araç ve Dökme yük Navlunları Türk Lirası olarak değer kazanmaktadır. Buna karşılık;

KKTC Liman Hizmet ve mesaileri,

KKTC Liman İşçileri ve Serbest Liman Hizmetleri,

Devletimiz ve ilgili şirket tarafından US Dolar olarak tahsil edilmektedir.

Hükümetin yapmış olduğu muhtelif açıklamalarda, tüm sektörlerde Devlet Hizmetlerindeki Dolar uygulamalarında sabit KUR uygulamasına geçileceği belirtilmiş, ancak hiçbir AKTİF uygulama yapılmamıştır.

Doların ateşinin günümüze kadar bu kadar yükselmediği bir gerçektir. Anavatan Türkiye’de bu konuda seferberlik ilan edilmişken Hükümetimizin Devlet Hizmetlerinde Dolar Tahsil etmesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Bizler KKTC Armatörler Birliği olarak Üyelerimizin  ( HİÇ DEĞİLSE ) hayat’ı idame yapabilmeleri için Devletimizi ACİLEN Sabit kur uygulamasına geçmesini ve Liman İşçiler tarifesinin de TL olarak değiştirilmesini talep ediyoruz."

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