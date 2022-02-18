  • BIST 2.022,35
  • Altın 828.019
  • Dolar 13.612
  • Euro 15.4766
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Devlet kendi eliyle, taşeron şirketler gibi asalaklar yaratıyor!

» »
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Feray Yalçuk’un hazırlayıp sunduğu Emeğin Gündemi programına katılarak kamuda taşeron işçilerin yaşadığı sorunlara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Devlet kendi eliyle, taşeron şirketler gibi asalaklar yaratıyor!

Rahvancıoğlu “Kamuda taşeron işçilik on yıllardan beri devam eden bir sorundur. 1990’lı yıllardan sonra taşeron işçilik başladı. Günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetler bu uygulamayı devam ettirdi. Devletin neredeyse bütün kurumlarında taşeron şirketlerden hizmet alımları yapılıyor. Bunların en yaygın şekli temizlik, güvenlik hizmetleridir.” dedi.

 

Devlet anayasaya aykırı hareket ediyor

“Devletin gerektirdiği asli hizmetler kamu eliyle yürütülmelidir.” ifadelerini kullanan Rahvancıoğlu, temizlik ve güvenlik hizmetinin taşeron şirketlerce yaptırılması anayasanın 120. Maddesine aykırı olduğunu, devletin Anayasaya aykırı hareket ettiğinin altını çizdi.

Devlet bu alanlara kamu emekçisi istihdam etmek yerine ihaleye çıkarak, işi taşeron şirketlere yaptırdığını belirten Rahvancıoğlu, kamuda çalışan taşeron işçilerin yaşadığı tüm sorunlar özel sektörde yaşanan sorunlarla oldukça benzer olduğuna dikkat çekti.

Rahvancıoğlu, kamudaki taşeron sisteminin sadece şirketlere yaradığını, devlet, taşeron şirketler gibi asalaklar yaratıp, işçilerle doğrudan bağ kurmadığını söyledi. Şirketlere kar sağlamak için kurulmuş bir düzen olduğu için, taşeronlaşmanın gittikçe yaygınlaştığını söyleyen Rahvancıoğlu, taşeron işçilerinin hem asgari ücretten az, hem de geç ödendiklerini, maaşları ve yatırımları asgari ücret üzerinden gösterildiğini ve çalışanların izin haklarının kısıtlandığını da söyledi.

 

Kamu kaynakları kötü kullanılıyor

Kamu kaynaklarının patronlara peşkeş çekmek için kullanıldığına vurgu yapan Rahvancıoğlu, işçiyi doğrudan istihdam etmek yerine taşeron şirketlere para yedirip kamu kaynakları kötü kullanılıyor açıklamasını yaptı. Rahvancıoğlu, taşeron sisteminin kamu yararına olmadığını, işçilerin güvencesiz ve mutsuz bir ortamda çalıştırıldıklarını belirtti.

 

Üç basamaklı bir çözüm önerimiz var

Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu olarak kamuda taşeron sistem için üç basamaklı bir çözüm önerilerinin olduğunu dile getirdi. Bir tanesinin ve esas olanın Anayasanın 120. Maddesinin gereğini yerine getirilip, kamuda taşeronun sıfırlanması olduğuna dikkat çeken Rahvancıoğlu, bundan zarar görecek olanın sadece asalak gibi geçinen taşeron şirketler olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Pazar gününe kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varacağız18 Şubat 2022 Cuma 09:50
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?18 Şubat 2022 Cuma 09:43
  • KKTC’de Covid-19 can almaya devam ediyor.18 Şubat 2022 Cuma 09:42
  • Bugün Hava Nasıl Olacak?18 Şubat 2022 Cuma 09:39
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 18 Şubat 202218 Şubat 2022 Cuma 09:31
  • Ataoğlu: UBP’ye Görüşlerimizi İlettik, Geri Dönüş Bekliyoruz17 Şubat 2022 Perşembe 22:58
  • Erhürman: UBP, Bugün Bizimle Temasa Geçmek İsteseydi, Geçerdi17 Şubat 2022 Perşembe 22:55
  • Elektrikte Çoklu Tarife Sistemi Kaldırılıyor17 Şubat 2022 Perşembe 22:52
  • Taçoy Ailesinin Acı Günü17 Şubat 2022 Perşembe 22:50
  • Sucuoğlu: “Pazara Kadar Hükümet Formülü Çıkmazsa, Pazartesi Öğleden Sonra Görevi İade Edeceğim”17 Şubat 2022 Perşembe 20:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti