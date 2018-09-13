Devlet kolejinde okumak cep yakıyor: 8 adet kitap 1100 tl

8. Sınıf kolej öğrencisi için alınan kitapların fiyatları dudak uçuklatacak cinsten.

Bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta 8. Sınıf kolej öğrencisi için alınan 8 adet ders kitabının toplam değeri Bin 101 TL olduğu görülüyor.



Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.



Söz konusu yorumlardan bazıları şöyle:

"Benim kızım da kolej 9.sınıf daha almadik kitaplari sagolun ufkum açıldı gerçekten sinirlerim bozuldu artık.. daha devlet okulu.!!!özel okul da değil"

"Biz de ayni 8.sınıf kolej kitaplarinin sadece 6 tane kitabina 600 kusur odedik ki daha bir cok kitabi da eksik"

"Kolej okuyan değil tüm okuyan çocukların kitapları ucuz olsun"