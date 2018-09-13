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Devlet kolejinde okumak cep yakıyor: 8 adet kitap 1100 tl

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Bir vatandaşı sosyal medyada paylaştığı alışveriş fişi görenleri şaşkına çevirdi
Devlet kolejinde okumak cep yakıyor: 8 adet kitap 1100 tl

8. Sınıf kolej öğrencisi için alınan kitapların fiyatları dudak uçuklatacak cinsten. 

kolej-kitaplari-bin-yuz-tl-2018-09-13_m.jpg

Bir vatandaş tarafından  sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta 8. Sınıf kolej öğrencisi için alınan 8 adet ders kitabının toplam değeri Bin 101 TL olduğu görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı. 

Söz konusu yorumlardan bazıları şöyle:

"Benim kızım da kolej 9.sınıf daha almadik kitaplari sagolun ufkum açıldı gerçekten sinirlerim bozuldu artık.. daha devlet okulu.!!!özel okul da değil"

"Biz de ayni 8.sınıf kolej kitaplarinin sadece 6 tane kitabina 600 kusur odedik ki daha bir cok kitabi da eksik"

"Kolej okuyan değil tüm okuyan çocukların kitapları ucuz olsun"

 

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