Devlet kolejinde okumak cep yakıyor: 8 adet kitap 1100 tl

8. Sınıf kolej öğrencisi için alınan kitapların fiyatları dudak uçuklatacak cinsten.
Bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta 8. Sınıf kolej öğrencisi için alınan 8 adet ders kitabının toplam değeri Bin 101 TL olduğu görülüyor.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.
Söz konusu yorumlardan bazıları şöyle:
"Benim kızım da kolej 9.sınıf daha almadik kitaplari sagolun ufkum açıldı gerçekten sinirlerim bozuldu artık.. daha devlet okulu.!!!özel okul da değil"
"Biz de ayni 8.sınıf kolej kitaplarinin sadece 6 tane kitabina 600 kusur odedik ki daha bir cok kitabi da eksik"
"Kolej okuyan değil tüm okuyan çocukların kitapları ucuz olsun"
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