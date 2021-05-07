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Devlet Koruması Altındaki Çocuklara Sevgi Evi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı arasında devlet koruması altındaki çocuklara yaşam alanı olacak “Sevgi Evi” projesinin inşası için işbirliği protokolü imzalandı. 
Devlet Koruması Altındaki Çocuklara Sevgi Evi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı arasında devlet koruması altındaki çocuklara yaşam alanı olacak “Sevgi Evi” projesinin inşası için işbirliği protokolü imzalandı. 

Protokole Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Kavuklu imza koydu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Bakan Koral Çağman, projenin Vakıflar İdaresi tarafından verilen Haspolat Bölgesi’ndeki bir arazi üzerine inşa edileceği bilgisini verdi.

ÇAĞMAN: “ÇOCUKLAR DAHA GENİŞ ORTAMDA VE DAHA MUTLU YAŞAYACAK”

Sevgi Evi projesiyle devlet korumasındaki çocukların daha geniş ortamda ve daha mutlu yaşayacağını kaydeden Çağman, “Amacımız kimsesiz çocuklarımıza gerekli yaşam alanını oluşturmak ve onları toplum için sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek. Onun için Tangül Çağıner Vakfı’na teşekkür ederiz” dedi.

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Kavuklu ise, vakfa adını verdikleri annesi Tangül Çağıner’in çocuklara karşı duyduğu merhamet duygusundan bahsederek, “Onun misyonunu kurumsal bir şekilde sürdürmek için Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nı kurduk. ‘Çocuklar mutlu, bizler umutlu’ sloganı ile pek çok çocuğa ve çocuklu aileye destek olduk” ifadelerini kullandı.

KAVUKLU: “ADRESLERİNİ UTANMADAN SÖYLEYECEKLER”

Devlet koruması altındaki çocukların sayılarının artmasından dolayı yaşam alanları konusunda sıkıntı yaşandığını belirten Kavuklu, yaptıkları araştırmalarda bu çocukların nerede yaşadıklarını söylemeye çekindiklerini tespit ettiklerini söyledi.

“Bu yaşam alanı ile devlet korumasındaki çocuklarımız da “benim evim, benim odam, benim annem” diyebilecek. Adreslerini utanmadan söyleyecekler” diyen Kavuklu, Çalışma Bakanı Koral Çağman ile bu konu ile ilgili Bakanlığa arazi devreden Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti.

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