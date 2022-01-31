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Devlet kuşu Mağusa'ya kondu

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Devlet Piyangosunun 500 bin TL’lik ikramiyesi Gazimağusa’da satılan 16262 numaralı bilete isabet etti.
Devlet kuşu Mağusa'ya kondu

Devlet Piyangosunun 500 bin TL’lik ikramiyesi Gazimağusa’da satılan 16262 numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, büyük ikramiyeyi kazanan biletin Önay Bayram Solak tarafından satıldığı belirtildi.

Bir sonraki çekilişi 8 Şubat’ta yapılacak Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesi 375 Bin TL’dir. 
Biletler 25 TL’den satuılacak.

Çekiliş sonuçları Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr’de yayınlanacak.

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