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Devlet Laboratuarı’nda çıkan yangının sebebi halen araştırılıyor: Komite ek süre istedi

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Devlet Laboratuarı’nda çıkan yangının sebebi halen araştırılıyor: Komite ek süre istedi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Devlet Laboratuarı’nda çıkan yangınla ilgili 'Araştırma Komitesi' ek süre istedi

Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı’nın başkanlık ettiği toplantı saat 10.25’te başladı.

Genel Kurul’da ilk olarak komiteden gelen tasarı ve öneriler ele alındı.

Devlet Laboratuarı’nda Çıkan Yangının Nedenlerinin Araştırılması Çalışanlarına ve Çevreye Etkilerinin Ortaya Çıkarılması ve Gerekli Yasal Düzenlemelerin belirlenmesi ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin ek süre talebi ile ilgili tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

HAMZAOĞULLARI: SORULARA GEREKLİ ÖNEM VERİLMELİ

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yazılı ve sözlü sorulara verilen cevaplar konusunda 18 ayda sorduğu yazılı ve sözlü soruların bir kısmına cevap alamadığını, aldığı cevapların ise yeterli olmadığını kaydetti.

Hamzaoğulları, denetim görevinin yerinde yapılması adına, sorulara gerekli önemin verilmesini istedi.

Genel Kurulun bugünkü gündeminde güncel konuşmalar var.

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