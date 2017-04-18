Devlet Laboratuarı’ndaki yangın için meclis’te 5 üyeli araştırma komitesi kuruldu

Devlet Laboratuvarı’nda 22 Aralık 2016’da çıkan yangınla ilgili Meclis Araştırma Komitesi kuruldu.

Meclis’te geçen hafta biri Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, diğeri ise Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Ahmet Gülle, Fazilet Özdenefe ile Erkut Şahali tarafından sunulan iki önergenin onaylanmasının ardından bugün de oy birliğiyle 5 üyeli bir komite kurulması kararı alındı ve üyeler de belirlendi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün ilk olarak Danışma Kurulu’nun “Devlet Laboratuvarı’nda Çıkan Yangının Nedenlerinin Araştırılması, Çalışanlara ve Çevreye Etkilerinin Ortaya Çıkarılması ve Gerekli Yasal Düzenlemelerin Belirlenmesi ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi”nin üye sayısı ve araştırma komitesinin oluşturulmasına ilişkin kararı okunarak onaya sunuldu.

Oy birliğiyle alınan karara göre araştırma komitesi 5 üyeli olacak ve komitede CTP’den Hüseyin Erçal ile Ahmet Gülle, UBP’den Ünal Üstel ile Zorlu Töre, DP’den de Hüseyin Avkıran Alanlı yer alacak.

İZBUL: “KAOS YAŞANACAĞI UYARIIZ DİKKATE ALINMADI”

Ardından CTP Milletvekili Salih İzbul, Meclis İçtüzüğü’nün 62. maddesi tahtında “sağlıktaki grev” hakkında konuşma yaptı. Son dönemlerde sağlığın çok tartışıldığını ifade eden İzbul, daha önce Yüksek Mahkeme kararı neticesinde bir kaos yaşanacağı uyarısında bulundukları halde bunun dikkate alınmadığını söyledi.

Sağlıkta yapılan düzenlemelerin sanki insanları farklı yerlere kanalize etme amaçlıymış gibi göründüğünü anlatan İzbul, sağlık konusunda sistem oluşturulması için kendi dönemlerinde ciddi çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bu çalışmaların devam ettirilmediğini söyleyen İzbul, doktor istifaları konusunda bakanın açıklamalarını eleştirdi.

Bakanın “süpervizör” getirecekleri açıklamalarını eleştiren Salih İzbul, ülkede oluşan kaosun giderek derinleştiğini ve bugünkü gibi hekimlerin yollara döküldüğünü söyledi.

İzbul, sorunların çözülmesi için bir an önce gerekli adımların atılmasını istedi.

SUCUOĞLU

İzbul’a yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, kendileri göreve geldikleri zaman “yarı buçuk çalışılmış, diğer bakanlıklarla istişare edilmemiş, belli konularda belli adımlar atılmış ama darmadağın” bir durumla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Konuyla ilgili mahkeme sürecinin önceki sağlık bakanları tarafından ilgisiz bırakıldığını dile getiren Sucuoğlu döner sermayeyle ilgili yarın saat 2’de son toplantı ve oylamanın yapılacağını anlattı.

Hasta Hakları Yasası’nın hazır olduğunu ve ilgili derneğe iletildiğini belirten Sucuoğlu, Hekim Yasası’nın da son aşamada olduğunu kaydetti.

İstifalar konusuna da değinen Sucuoğlu, CTP döneminde yaşanan istifalara işaret etti.

“Süpervizör” istihdamı olmadığını, yapılanın hizmet alımı olduğunu belirten Sucuoğlu bu kişinin alabileceği maksimum rakamın 10 bin TL olduğunu söyledi.

“Biz bu bir yıl içerisinde kendi kıstaslarımıza göre çok çalıştık” diyen Sucuoğlu Özlük Hakları, Hasta Hakları ve Hekim Yasalarının hazırlandığını anlattı.

Bazı yasaların mali boyutu olduğunu, bazılarının farklı yasalarda değişiklik gerektirdiğini anlatan Sucuoğlu, bir geçiş dönemine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Doktorların özlük hakları konusuyla ikinci iş yasağının alakası olmadığını, konunun döner sermaye ile ilişkisi olduğunu anlatan Sucuoğlu, performans gösterildiği takdirde daha önce bahsettiği 30 bin TL’lik maaşlara ulaşılabileceğini dile getirdi.

“İSTİFALARI AĞUSTOSTA GÖRECEĞİZ”

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, kendilerinin birinci tercihinin kimsenin hastaneden istifa etmemesi olduğunu, tüm çabalarının bu yönde olduğunu anlatarak kaç kişinin istifa edeceğinin ağustos ayında görüleceğini dile getirdi.

Kendilerine şu an serbest çalışan hekimlerden devlette istihdam ile ilgili talepler geldiğini dile getiren Sucuoğlu ciddi sayıda istifa olması halinde Türkiye’de çalışan Kıbrıslı doktorlarla da iletişime geçileceğini kaydederek, ilk tercihlerinin her zaman Kıbrıslı doktorlar olacağını belirtti.

İZBUL

Bunun üzerine yeniden söz alan CTP Milletvekili Salih İzbul, kendi bakanlık döneminde yaptığı çalışmalardan bahsederek, kendi dönemlerinde başlayan bazı projelerin açılışının şimdiki hükümet dönemine denk geldiğini anlattı.

Mahkeme süreciyle ilgili bilgi veren İzbul, Sağlık Bakanı’nın çalışmalarının sonuçlarının dışarıdaki eylemlerden anlaşılabileceğini söyledi.

SUCUOĞLU

Yeniden söz alan Bakan Sucuoğlu da kendi Turizm Bakanlığı döneminde hazırladıkları Kumarcılar Hanı’nın açılışının başka bir hükümet tarafından açıldığına işaret etti.

Bakan’ın konuşması sırasında zaman zaman CTP’li vekillerle Sucuoğlu arasında sözlü atışmalar yaşandı.

TATAR

Ardından yine 62. madde tahtında söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar, 23 Nisan için gelen çocukların Larnaka Havalimanı’ndan geri gönderilmesine ilişkin konuştu.

Bu sırada CTP Milletvekili Doğuş Derya, 62. maddenin sulandırılmaya çalışıldığını söyleyerek Tatar’ın konuştuğu konunun bu madde tahtında konuşulmaya uygun bir konu olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Siber 62. maddeyle ilgili yasa maddesini okudu ve konunun uygun olduğunu anlattı.

Daha sonra konuşmasına devam eden Tatar, 23 Nisan için gelen çocukların geri gönderilmesinin Rum tarafının iyi niyetini sorgulattığını ifade etti.

“İşin bu boyutuyla siyasallaştırılması kabul edilebilir değildir” diyen Tatar, önceki yıllarda benzer durumlarda çocukların geçişine izin verildiğini söyledi.