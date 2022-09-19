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Devlet Laboratuvarı’nda zeytinyağı analizi yapılacak

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Devlet Laboratuvarı'nda ilk kez zeytinyağı analizi yapılacağını açıkladı.
Devlet Laboratuvarı’nda zeytinyağı analizi yapılacak

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Devlet Laboratuvarı Dairesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Altuğra'ya bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar da eşlik etti.

Yapılan çalışmalarla ilgili Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürü Alsev Müderriszade’den bilgiler alan Bakan Altuğra, Adli Kimya Fen Şubesi, Besin Analizleri Şubesi, İlaç ve Kimyasal Analizler Şubesi, Mikrobiyoloji Analizler Şubesi, Radyobiyoloji ve Çevre Analizleri Şubesi’nde birçok önemli tespit ve analizlerin Devlet Laboratuvarı'nda yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Altuğra, Pestisit Kalıntı Analizleri Şubesi’nde yoğun çalışmalar sonucunda uzun zamandır eksikliği dile getirilen zeytinyağı numunelerinde pestisit kalıntı analizlerine başlandığını, ilk kez zeytinyağı analizinin  Devlet Laboratuvarı'nda yapılacağını kaydetti.

BİR SONRAKİ HEDEF İÇME, KULLANMA VE YERALTI SULARININ ANALİZİ

Buna ilaveten bal numunelerinde gerekli çalışmaların son aşamaya getirilmiş olduğunu ve en kısa zamanda numune kabulüne başlanacağını açıklayan Bakan Altuğra, bir sonraki hedefin içme, kullanma ve yeraltı sularında kalıntı analizlerini rutin analizler içerisine katmak olduğunu, bunun için ön çalışmalar başlatıldığını söyledi.

DEVLET LABORATUVARI'NIN YANAN BİNASININ İÇERİSİNDEKİ TARİHİ GEÇMİŞ İLÇALAR İMHA EDİLECEK, TADİLAT BAŞLAYACAK 

Bu gelişmelerin yanında tüm yoğunluğa rağmen güncel rakamlara ulaşmak adına aktif madde sayısı, yani ilacın etken maddesinin 354’ten 449’a kadar artırıldığını, amacın aktif madde sayısını 650’ye çıkarmak olduğunu, bunun için çalışma yapılacağını da belirten Altuğra, 6 yıl önce yanan Devlet Laboratuvarı'nın tadil edilmesi için yanan binanın içerisindeki tarihi geçmiş ilaçların imha edilmesi gerektiğini, bu yönde çalışmaların başladığını, hemen ardından ise binanın tadilatının yapılacağını açıkladı.

Yapılacak yeniliklerin ardından kimyagerler, gıda mühendisleri, biyologlar ve tüm teknik kadronun çok daha çağdaş koşullarda hizmet vereceğini belirten Bakan Altuğra, "Laboratuvarımızda toplum sağlığı için hayati önem taşıyan analizler yapılıyor" dedi.

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