Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Devlet Laboratuvarı’ndan çıkarılan kimyasal atıkların Güngör Çöplüğü’ndeki ayrıştırma işlemi hakkında açıklama yaptı.

Devlet Laboratuvarı yetkililerinin de hazır bulunduğu Güngör Çöplük alanında konuşan Müsteşar Dana, 22 Aralık’taki yangında bodrumda bulunan kimyasalların yandığını ve ortaya ciddi olumsuzluklar çıktığını ifade etti ve olayın hemen ardından Gazi Üniversitesi teknik ekipleri ile başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dana, Sağlık eski Bakanları’ndan Salih İzbul’un “Devlet Laboratuvarı’nın enkazının kaldırılmasında yabancı işgücü kullanılması ve güvenlik önlemi alınmadan toplanan atıkların Güngör Çöplüğü’ne serpiştirildiği” iddialarına karşılık bu açıklamayı yaptıklarını söyledi.

İzbul’un açıklamalarının hem toplum hem de Devlet Laboratuvarı çalışanlarının moralini bozan açıklamalar olduğunu kaydeden Dana, bu nedenle İzbul’u Güngör Çöplüğü’ne davet ettiklerini anlattı.

Dana, “Dedikleri doğruysa ben özür dileyip istifa edeceğim, aynısının onun için de geçerli olmasını istiyorum. Basın burayı inceleyipkamuoyuna doğru haberi aktaracak. Eğer bakanlık olarak bir hata varsa, ben müsteşarlıktan istifa edeceğim. Yalan haber yapıp siyasi prim elde etmek isteyen varsa onlar da aynı davranışı sergilesin” dedi.

22 Aralık’taki yangından sonraki sürece ilişkin gelişmeleri de anımsatan Müsteşar Dana, ilk üç gün Bakanlık, İtfaiye ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ile toplantılar yapıp, yol haritasını belirlediklerini söyledi.

Dana, Türkiye Gazi Üniversitesi’nden kendi aletleriyle gelen ekiplerin bir program dahilindeLaboratuvar’da temizlik çalışması yaptığını anlatarak, bu çalışmalara yönelik belge ve fotoğrafları basınla paylaştı.

Dana, kimyasalların AB normlarına uygun bidonlar içerisinde numaralandırılarak, Güngör Çöplüğü’nde koruma altına alındığını da ifade etti.

Bu atıkların nasıl ortadan kaldırılacağına dair yasal mevzuat bulunmadığını kaydeden Dana, “bu yönde uygun bir açılım oluncaya kadar atıklar burada bekletilecek” dedi.