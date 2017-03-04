 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKACumhuriyet binasının önünde silah sesleri!

Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın

» »
Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Devlet Laboratuvarı’ndan çıkarılan kimyasal atıkların Güngör Çöplüğü’ndeki ayrıştırma işlemi hakkında açıklama yaptı.

Devlet Laboratuvarı yetkililerinin de hazır bulunduğu Güngör Çöplük alanında konuşan Müsteşar Dana, 22 Aralık’taki yangında bodrumda bulunan kimyasalların yandığını ve ortaya ciddi olumsuzluklar çıktığını ifade etti ve olayın hemen ardından Gazi Üniversitesi teknik ekipleri ile başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

 

Dana, Sağlık eski Bakanları’ndan Salih İzbul’un “Devlet Laboratuvarı’nın enkazının kaldırılmasında yabancı işgücü kullanılması ve güvenlik önlemi alınmadan toplanan atıkların Güngör Çöplüğü’ne serpiştirildiği” iddialarına karşılık bu açıklamayı yaptıklarını söyledi.

 

İzbul’un açıklamalarının hem toplum hem de Devlet Laboratuvarı çalışanlarının moralini bozan açıklamalar olduğunu kaydeden Dana, bu nedenle İzbul’u Güngör Çöplüğü’ne davet ettiklerini anlattı.

 

Dana, “Dedikleri doğruysa ben özür dileyip istifa edeceğim, aynısının onun için de geçerli olmasını istiyorum. Basın burayı inceleyipkamuoyuna doğru haberi aktaracak. Eğer bakanlık olarak bir hata varsa, ben müsteşarlıktan istifa edeceğim. Yalan haber yapıp siyasi prim elde etmek isteyen varsa onlar da aynı davranışı sergilesin” dedi.

 

22 Aralık’taki yangından sonraki sürece ilişkin gelişmeleri de anımsatan Müsteşar Dana, ilk üç gün Bakanlık, İtfaiye ve Çevre Koruma Dairesi yetkilileri ile toplantılar yapıp, yol haritasını belirlediklerini söyledi.

 

Dana, Türkiye Gazi Üniversitesi’nden kendi aletleriyle gelen ekiplerin bir program dahilindeLaboratuvar’da temizlik çalışması yaptığını anlatarak, bu çalışmalara yönelik belge ve fotoğrafları basınla paylaştı.

 

Dana, kimyasalların AB normlarına uygun bidonlar içerisinde numaralandırılarak, Güngör Çöplüğü’nde koruma altına alındığını da ifade etti.

 

Bu atıkların nasıl ortadan kaldırılacağına dair yasal mevzuat bulunmadığını kaydeden Dana, “bu yönde uygun bir açılım oluncaya kadar atıklar burada bekletilecek” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İzmir'de temaslarda bulundu03 Mart 2017 Cuma 16:43
  • DP Genel Sekreteri Özcafer: "Ortağınızla görüşmeniz gerekir"03 Mart 2017 Cuma 16:25
  • KTEZO, Esnaf ve Zanaatkarlar Federasyonu kurulmasına karşı03 Mart 2017 Cuma 15:17
  • Cumhuriyet Meclisi Ormanı'na yeni fidanlar ekildi03 Mart 2017 Cuma 15:15
  • Mehmetçik’te organik tarım uygulamalarına geçiş toplantısı düzenlenecek03 Mart 2017 Cuma 15:13
  • 9 Mart Baf Direnişi ve Direnişte Şehit Düşenler anılacak03 Mart 2017 Cuma 12:36
  • İzinsiz getirilen at Devlet Üretme Çiftliklerine verildi; 2 kişi tutuklandı03 Mart 2017 Cuma 12:34
  • TC Başbakanı Yıldırım KKTC'ye geliyor03 Mart 2017 Cuma 12:03
  • CTP'den flaş karar: Erken seçim önerisini sunuyor!03 Mart 2017 Cuma 11:42
  • Alpago Döner imalathanesi mühürlendi03 Mart 2017 Cuma 11:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti