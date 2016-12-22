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Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın kontrol altına alındı.

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Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın kontrol altına alındı.
Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın kontrol altına alındı.

Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın kontrol altına alındı.

Saat 19.30 sıralarında çıkan yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, yangının kimyasallardan kaynaklanmış olabileceği şüphesinin bulunduğuna dikkat çekerek, özellikle Lefkoşa’da yaşayan astım  hastası ve solunum problemi yaşayan kişileri sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Sucuoğlu, havadaki kimyasalların,  yağmur ile birlikte yeryüzüne indiğini de belirterek, yağmurdan korunulması gerektiğini söyledi.

Rüzgarın da etkisi ile dumanın batıya doğru yayıldığını belirten Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarı’ndaki yangının mesai bitiminden sonra çıktığı bilgisini de aldıklarını, dolayısıyla depoda kimsenin bulunmayışının sevindirici bir unsur olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nin dumandan olası bir etkilenme olabileceği ihtimaliyle alarm durumunda olduğunu da kaydetti.

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