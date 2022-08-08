Devlet Laboratuvarının binası yok, müdürü var!

Devlet Laboratuvarı yangının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, laboratuvar çalışanları hala yeni binalarına kavuşamadı. Çalışmalarını Veteriner Dairesi’ne ait hazır binada sürdüren personel, yeni binalarını ve yeni cihazlarını merakla beklerken, hükümet

laboratuvara yeni müdür atadı. Kıbrıs Postası’na konuyla ilgili bilgi veren bir yetkili ise Devlet Laboratuvarı yapımının yeni yapılacak hastaneye ekleneceğini söyledi.

Devlet Laboratuvarı’nda 2016 tarihinde çıkan yangının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, atılan adımlar tamamlanamadı; hep eksik kaldı. Çalışanlar yangın sonrası yapılacak yeni binayı beklerken, hükümet laboratuvara yeni müdür atadı.

4’lü hükümet döneminde Türk Ajansı Kıbrıs’a ait karkas halindeki binanaın devlet laboratuvarı için kullanılacağı kararlaştırılırken, binaın 2019’un sonunda tamamlanmansı için danışmanlık hizmeti için ihale çıkılmıştı. Daha sonra ise bina yapımı ihalesi ve içindeki aletler için uluslararası ihaleye çıkılması hedeflenmişti.

ÇALIŞANLAR, YENİ BİNAYA KAVUŞMAYI BEKLİYOR

Hükümetin dağılması sonrası atılan adımların yarım kalması, Devlet Laboratuvarı çalışanlarını Veteriner Dairesi’ne ait prefabrik binaya mahkum etti. Çalışanlar yeni binalarına kavuşmayı beklerken, hükümet ise Devlet Laboratuvarı’na yeni bir müdür atadı.

TÜRKİYE TARAFINDAN YAPILACAK YENİ HASTANEYE EKLENMESİ İSTENİYOR

Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Devlet Laboratuvarı, Türkiye tarafından yapılacak yeni hastaneye eklenmek isteniyor. Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan bir yetkili, bölgedeki arazilerinin hepsinin kamuya ait olmadığı bu nedenle gecikme yaşandığını söyledi.