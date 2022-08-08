  • BIST 2.787,74
  • Altın 1026.282
  • Dolar 17.9606
  • Euro 18.2878
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÖdemden Kurtulmak İçin 8 Doğal Yöntem!

Devlet Laboratuvarının binası yok, müdürü var!

» »
Devlet Laboratuvarı yangının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, laboratuvar çalışanları hala yeni binalarına kavuşamadı. Çalışmalarını Veteriner Dairesi’ne ait hazır binada sürdüren personel, yeni binalarını ve yeni cihazlarını merakla beklerken, hükümet
Devlet Laboratuvarının binası yok, müdürü var!

laboratuvara yeni müdür atadı. Kıbrıs Postası’na konuyla ilgili bilgi veren bir yetkili ise Devlet Laboratuvarı yapımının yeni yapılacak hastaneye ekleneceğini söyledi.

Devlet Laboratuvarı’nda 2016 tarihinde çıkan yangının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, atılan adımlar tamamlanamadı; hep eksik kaldı. Çalışanlar yangın sonrası yapılacak yeni binayı beklerken, hükümet laboratuvara yeni müdür atadı.

4’lü hükümet döneminde Türk Ajansı Kıbrıs’a ait karkas halindeki binanaın devlet laboratuvarı için kullanılacağı kararlaştırılırken, binaın 2019’un sonunda tamamlanmansı için danışmanlık hizmeti için ihale çıkılmıştı. Daha sonra ise bina yapımı ihalesi ve içindeki aletler için uluslararası ihaleye çıkılması hedeflenmişti.

ÇALIŞANLAR, YENİ BİNAYA KAVUŞMAYI BEKLİYOR

Hükümetin dağılması sonrası atılan adımların yarım kalması, Devlet Laboratuvarı çalışanlarını Veteriner Dairesi’ne ait prefabrik binaya mahkum etti. Çalışanlar yeni binalarına kavuşmayı beklerken, hükümet ise Devlet Laboratuvarı’na yeni bir müdür atadı.

TÜRKİYE TARAFINDAN YAPILACAK YENİ HASTANEYE EKLENMESİ İSTENİYOR

Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Devlet Laboratuvarı, Türkiye tarafından yapılacak yeni hastaneye eklenmek isteniyor. Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan bir yetkili, bölgedeki arazilerinin hepsinin kamuya ait olmadığı bu nedenle gecikme yaşandığını söyledi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Maymun Çiçeği için PCR Tanı Kiti geliştirdi!08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:01
  • MÜSİAD KKTC kaçak iş gücünün önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:58
  • Pazartesi günü 12 test merkezi hizmet veriyor08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:33
  • 14. Geleneksel Baraka Yaz Kampı yapıldı08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:12
  • Angolemli : Hasipoğlu Erenköy'de hayatımı kurtardı08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:09
  • Şahiner'den , Kıb-Tek hakkında flaş açıklama!08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:06
  • Bağımsızlık İttifakı: Erenköy Direnişi Kıbrıs Türklüğünün direnişinde sembol, kurtuluşunda umut ışığı oldu08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:02
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Konya’ya gitmek üzere bu akşam Ada’dan ayrılacak08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:59
  • Detay Bugün ne manşet attı? 8 Ağustos 2022 Pazartesi08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:56
  • Öztürkler mesaj yayımladı08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti