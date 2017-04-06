Devlet ölüm riskini çalışanın sorumluluğuna mı yıkmaya çalışıyor?

CTP lideri Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, geçtiğimiz aylarda yanan Devlet Laboratuarı’yla ilgili flaş bir iddiayı oraya attı.

Erhürman açıklamasında, laboratuar personeline “gönüllü işe başlıyorum” yazılı kağıtların imzalatıldığını bildirerek, devletin ölüm riskinin farkında olduğunu ve sorumluluğu çalışanlara yıkmaya çalıştığını öne sürdü.

Erhürman’ın “Gönüllü olarak işe başlıyorum” başlıklı yazası şu şekilde:

"Gönüllü Olarak İşe Başlıyorum"

Devlet Laboratuarı'nda yangından sonra personele "gönüllü olarak işe başlıyorum" yazılı kağıtlar imzalattırılmış. Sadece bu bile idarenin riskin farkında olduğunu ve sorumluluğu risk altına soktuğu çalışanların üstüne yıkmaya çalıştığını göstermeye yeter... #ciddiyetsizliklerhükümeti