"Devlet özel eğitime muhtaç çocukları unuttu..."

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, Devletin özel eğitime muhtaç çocuklarla ilgili görev ve sorumluluğunu yeterince yerine getirmemesi nedeniyle birçok çocuk ile ailenin mağduriyet yaşadığını savundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris, Devletin özel eğitime muhtaç çocuklarla ilgili görev ve sorumluluğunu yeterince yerine getirmemesi nedeniyle birçok çocuk ile ailenin mağduriyet yaşadığını savundu.

İdris, TDP olarak özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklardan çekilen devlet elini tekrar uzatmakta kararlı olduklarını kaydetti.

TDP’den verilen bilgiye göre, İdris Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

İdris, okulda farklı özelliklere sahip 5-18 yaş aralığında 70 öğrencinin eğitim aldığını, ancak eğitimin yarım gün olması nedeniyle maddi gücü yerinde olan ailelerin öğleden sonra da özelden “özel eğitim” aldıklarını, bu imkana sahip olmayanların ise bu konuda mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

İdris, özellikle çalışan aileler ile onların çocuklarının bu konuda ciddi sıkıntı çektiklerini belirtti.

Kadrosu olmasına rağmen okulda Beden Eğitimi ile Müzik öğretmeni olmadığını, Eğitim Bakanlığı'nın fizyoterapist alanında istihdam yapmasının önünde ise yasal engel nedeniyle Sağlık Bakanlığı'ndan Fizyoterapist beklendiğini ifade eden İdris, okulda görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin de Türkiye’den görevlendirildiğini kaydetti.

Tüm okulların ortak sorunu olan bütçe yetersizliğinin Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi için de geçerli olduğunu, okul idaresinin gayreti ile okuldaki çocuklara kahvaltı verildiğini kaydeden İdris, kahvaltı dışındaki küçük masraf gerektiren işlerin bile bütçe olmaması nedeniyle yapılmakta zorluk çekildiği, masraflar için gerekli kaynağın okul yönetimi tarafından sağlanmaya çalışıldığını belirtti.

Bu sorunların yanı sıra, okulda başka sıkıntıların da olduğunu belirten İdris, yaşanan sorunları görmezden gelen yetkililere görev ve sorumluluklarını bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyduklarını söyledi.

"YAPMAKTA KARARLIYIZ"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan birçok çocuk bulunduğunu, bazılarının maalesef devlet desteğinden yoksun bir şekilde, ailelerin kendi imkanları veya gönüllü kurum veya kişilerin yardımı ile yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Özel eğitim gibi çok önemli ve hassas bir konuda bir gün bile çok önemlidir. Dolayısı ile yaşanan mağduriyet en erken zamanda giderilmelidir. Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi'ndeki eksik öğretmen kadrosu dışarıdan değil, ülkedeki işsiz öğretmenlerimizden doldurulmalı, yasada değişiklik yapılarak fizyoterapist istihdamının önü açılmalı, bu yapılana kadar ise Sağlık Bakanlığı üzerinden bu sorun çözülmeli. Tüm özel eğitim veren devlet okullarında kahvaltı giderleri devlet tarafından karşılanmalı. Başta Özel Eğitim okulları olmak üzere tüm okulların bütçesi olmalı ve özel eğitim okullarında mutlaka tam gün eğitime geçmeli. Bunları yapmak için ne seçimler ne de başka bir unsur engel olmamalıdır."