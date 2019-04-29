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Devlet piyangolarının 28 Nisan çekilişi gerçekleşti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Nisan Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.
Devlet piyangolarının 28 Nisan çekilişi gerçekleşti.

Çekilişte 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 66408 numaralı bilete isabet ederek devretti.

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Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak bugün itibarıyla satışa sunulacak.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği belirtilerek, biletlerin kontrol edilmeden atılmaması uyarısında bulunuldu.

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