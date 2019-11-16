  • BIST 105.380
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Devlet Piyangosu 15 Kasım 2019 özel çekilişi gerçekleştirildi 1 Milyon TL sahibini buldu

» »
Devlet Piyangosu 15 Kasım 2019 özel çekilişi gerçekleştirildi 1 Milyon TL sahibini buldu
Devlet Piyangosu 15 Kasım 2019 özel çekilişi gerçekleştirildi 1 Milyon TL sahibini buldu

15 Kasım Özel Çekilişinde 1.000.000 TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Ozan Günaltay tarafından satılan "053384" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 1.000.000TL'lik büyük ikramiye "053384" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.750.000TL ve toplam ikramiye 3.936.750 TL olacak. Bilet fiyatı 35 TL olarak yarından (16 Kasım 2019) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tören'de tarihi hata: Logo'ya tarih yanlış yazıldı15 Kasım 2019 Cuma 20:00
  • Dikkat! Meteroloji'den haftasonu için kuvvetli yağış önerisi!15 Kasım 2019 Cuma 19:55
  • Girne'de Bıçaklı Kavga! 1 yaralı var15 Kasım 2019 Cuma 19:37
  • Erhürman: Hükümet KIB-TEK'teki 'partizanlık ve yasaya aykırılık' iddiaları konusunda sessiz15 Kasım 2019 Cuma 19:28
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Meclis Başkanı Uluçay’ı ziyaret etti15 Kasım 2019 Cuma 18:41
  • Lute yarın Akıncı ve Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşecek15 Kasım 2019 Cuma 18:27
  • Er Reklam'dan özür açıklaması15 Kasım 2019 Cuma 18:25
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki heyeti kabul etti15 Kasım 2019 Cuma 18:13
  • Karpaz yolunu kullanacak sürücülerin dikkatine !15 Kasım 2019 Cuma 18:02
  • Eroğlu: “Devletsiz kalmak öksüz, vatansız kalmak demektir”15 Kasım 2019 Cuma 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti