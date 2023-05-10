Devlet Piyangosu 500 Bin talihlisi Gönyeli’den!

8 Mayıs 2023 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini bugün teslim aldı.
500 Bin TL’lik büyük ikramiyeyi, Gönyeli sakinlerinden Selda Ruhi teslim aldı.
Şanslı bilet, Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satılan "26676" numaralı bilete isabet etti.
8 Mayıs 2023 tarihli çekiliş kazananı ikramiyesini bugün teslim aldı.
500 Bin TL’lik büyük ikramiyeyi, Gönyeli sakinlerinden Selda Ruhi teslim aldı.
Şanslı bilet, Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satılan "26676" numaralı bilete isabet etti.
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