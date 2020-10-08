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Devlet piyangosu çekildi...18 Ekim çekilişi ‘Çıkana kadar’

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet piyangosu çekildi...18 Ekim çekilişi ‘Çıkana kadar’

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 00702 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ekim 2020 tarihinde ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 9 Ekim (Cuma) itibarıyla satışa sunulacaktır.

15 Kasım’a özel çekiliş             

Devlet Piyangosu’nun her yıl gerçekleştirdiği 15 Kasım Özel Çekilişi’nde bu yıl ki büyük ikramiye tam 750.000 TL. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek olan özel gecenin  detayları ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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