Devlet Piyangosu çekildi!

Devlet Piyangosu’nun 18 Mart tarihinde gerçekleşecek olan ve salgın sebebi ile ertelenen çekilişi dün akşam gerçekleşti.
Başbakanlık Piyangolar Birimi, Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 19306 numaralı bilete isabet etti. Bilet Girne bayisi Turgut Çeken tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 9 Haziran itibarıyla satışa sunulacaktır.
8 Haziran 2020 çekiliş sonuçları
600,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19306
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08046
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28819
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17307
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48505
65106
72216
77337
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12325
22927
56046
58416
70417
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00837
10945
17746
20929
24238
29225
38429
38737
38917
47835
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08325
10745
21937
25015
29615
32945
37306
44847
46906
48007
48819
56007
57046
71636
76209
300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
09306
10306
11306
12306
13306
14306
15306
16306
17306
18306
19006
19106
19206
19300
19301
19302
19303
19304
19305
19307
19308
19309
19316
19326
19336
19346
19356
19366
19376
19386
19396
19406
19506
19606
19706
19806
19906
29306
39306
49306
59306
69306
79306
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
049
426
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09
39
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
9
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