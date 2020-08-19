Devlet Piyangosu çekildi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 70472 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştiriliyor.
Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 19 Ağustos (Bugün) itibarıyla satışa sunu
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