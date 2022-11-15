Devlet Piyangosu çekildi

15 Kasım Özel Çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa ajanmız Önay Solak tarafından satılan "58193" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2022 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye "58193" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL ve toplam ikramiye 7.311.750 TL olacak. Bilet fiyatının 75 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından (16 Kasım 2022) itibaren satışa sunulacak.