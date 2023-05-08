8Mayıs 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satılan ‘’26676’’ numaralı bilete isabet etti.

8Mayıs 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Mehmet Bağseven tarafından satılan ‘’26676’’ numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mayıs 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "26676" numaralı bilete isabet etti. Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 18 Mayıs tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 500 Bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu da vurgulandı.

Çekiliş sonuçları için tıklayınız…