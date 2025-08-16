Devlet Piyangosu çekildi: 52672

Son rakamı iki (2) ve dokuz (9) olan biletler de 250 TL amorti ikramiyesi kazandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ağustos Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 4 milyon TL’lik büyük ikramiye “52672” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet, Lefkoşa bölgesi gezici bayilerinden Işıltan Yüksel tarafından satıldı.

Son rakamı iki (2) ve dokuz (9) olan biletler de 250 TL amorti ikramiyesi kazandı.

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 30 Ağustos’ta yapılacağı, büyük ikramiyenin 2 milyon TL olacağı ve biletlerin 250 TL’lik fiyatla bugünden itibaren satışa sunulduğu da vurgulandı.

4.000.000 TL ikramiye kazanan numara

52672

40.000 TL ikramiye kazanan numara

24873

15.000 TL ikramiye kazanan numaralar

34640 37914

7.500 TL ikramiye kazanan numaralar

07814 55784

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

35732 57774 64428

3.000 TL ikramiye kazanan numaralar

05351 11838 44036 49862 77257

2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

01448 12301 12495 22569 25462

27167 31775 57723 63803 72743

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

00769 01214 03739 38180 52670

53187 71594 74062 78746 79416

2.000 TL teselli ikramiyesi kazanan numaralar

02672 12672 22672 32672 42672

50672 51672 52072 52172 52272

52372 52472 52474 52572 52602

52612 52622 52632 52642 52652

52662 52670 52671 52673 52675

52676 52677 52678 52679 52682

52692 52772 52872 52972 53672

54672 55672 56672 57672 58672

59672 62672 72672

Son 2 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

12 47

Son 1 rakamına göre 250 TL ikramiye kazanan numaralar

2 9