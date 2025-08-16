Devlet Piyangosu çekildi: 52672

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ağustos Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 4 milyon TL’lik büyük ikramiye “52672” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet, Lefkoşa bölgesi gezici bayilerinden Işıltan Yüksel tarafından satıldı.
Son rakamı iki (2) ve dokuz (9) olan biletler de 250 TL amorti ikramiyesi kazandı.
Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 30 Ağustos’ta yapılacağı, büyük ikramiyenin 2 milyon TL olacağı ve biletlerin 250 TL’lik fiyatla bugünden itibaren satışa sunulduğu da vurgulandı.
4.000.000 TL ikramiye kazanan numara
52672
40.000 TL ikramiye kazanan numara
24873
15.000 TL ikramiye kazanan numaralar
34640 37914
7.500 TL ikramiye kazanan numaralar
07814 55784
5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
35732 57774 64428
3.000 TL ikramiye kazanan numaralar
05351 11838 44036 49862 77257
2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
01448 12301 12495 22569 25462
27167 31775 57723 63803 72743
1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
00769 01214 03739 38180 52670
53187 71594 74062 78746 79416
2.000 TL teselli ikramiyesi kazanan numaralar
02672 12672 22672 32672 42672
50672 51672 52072 52172 52272
52372 52472 52474 52572 52602
52612 52622 52632 52642 52652
52662 52670 52671 52673 52675
52676 52677 52678 52679 52682
52692 52772 52872 52972 53672
54672 55672 56672 57672 58672
59672 62672 72672
Son 2 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar
12 47
Son 1 rakamına göre 250 TL ikramiye kazanan numaralar
2 9
