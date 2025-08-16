  • BIST 10870.57
  • Altın 4383.338
  • Dolar 40.7865
  • Euro 47.7544
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Devlet Piyangosu çekildi: 52672

» »
Son rakamı iki (2) ve dokuz (9) olan biletler de 250 TL amorti ikramiyesi kazandı.
Devlet Piyangosu çekildi: 52672

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ağustos Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 4 milyon TL’lik büyük ikramiye “52672” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet, Lefkoşa bölgesi gezici bayilerinden Işıltan Yüksel tarafından satıldı.

Son rakamı iki (2) ve dokuz (9) olan biletler de 250 TL amorti ikramiyesi kazandı.

Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 30 Ağustos’ta yapılacağı, büyük ikramiyenin 2 milyon TL olacağı ve biletlerin 250 TL’lik fiyatla bugünden itibaren satışa sunulduğu da vurgulandı.

 

4.000.000 TL ikramiye kazanan numara

52672

 

40.000 TL ikramiye kazanan numara

24873

 

15.000 TL ikramiye kazanan numaralar

34640  37914

 

7.500 TL ikramiye kazanan numaralar

07814  55784

 

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

35732  57774  64428

 

3.000 TL ikramiye kazanan numaralar

05351  11838  44036  49862  77257

 

2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

01448  12301  12495  22569  25462

27167  31775  57723  63803  72743

 

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

00769  01214  03739  38180  52670

53187  71594  74062  78746  79416

 

2.000 TL teselli ikramiyesi kazanan numaralar

02672  12672  22672  32672  42672

50672  51672  52072  52172  52272

52372  52472  52474  52572  52602

52612  52622  52632  52642  52652

52662  52670  52671  52673  52675

52676  52677  52678  52679  52682

52692  52772  52872  52972  53672

54672  55672  56672  57672  58672

59672  62672  72672

 

Son 2 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar

 

12  47

 

Son 1 rakamına göre 250 TL ikramiye kazanan numaralar

2  9

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kamuda örgütlü 5 sendikadan "maaş ve vergi adaleti" talebi15 Ağustos 2025 Cuma 14:21
  • KKTC'de ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı15 Ağustos 2025 Cuma 14:18
  • Üç trafik kazası… Biri çocuk altı yaralı, bir sürücüye de yasal işlem15 Ağustos 2025 Cuma 14:17
  • Güröz: Ne haklarımızı, ne de arkadaşlarımızı feda ederiz15 Ağustos 2025 Cuma 14:15
  • Pakistan’ın Bağımsızlık Günü yarın Girne’de kutlanacak15 Ağustos 2025 Cuma 12:17
  • Güzelyurt'ta birçok bölgeye bir saat elektrik verilemeyecek15 Ağustos 2025 Cuma 12:16
  • İskele’de kaçaklara yönelik denetimler sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:15
  • Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:13
  • KOOP-SEN’in grevi dördüncü gününde15 Ağustos 2025 Cuma 12:13
  • Arıklı duyurdu: Puan cezaları siliniyor, yeni kameralar beklemede!15 Ağustos 2025 Cuma 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti