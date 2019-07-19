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Devlet Piyangosu çekildi... İşte 600 bin TL kazanan şanslı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu çekildi... İşte 600 bin TL kazanan şanslı

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 25813 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Taşer Kanlı tarafından satıldı. 

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 19 Temmuz 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.

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