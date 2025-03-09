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Devlet Piyangosu Çekildi! Talih kuşu Lefkoşa'da...

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi.
Devlet Piyangosu Çekildi! Talih kuşu Lefkoşa'da...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 2025 tarihli Devlet Piyangosu çekildi.

Çekilişte 1 Milyon 750 Bin TL’lik büyük ikramiye “74188” numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet; Lefkoşa bölgesi gezici bayilerimizden Hüseyin Önalp tarafından satılan bilete çıktı. 28 Mart çekilişinde büyük ikramiye 1 Milyon 750 TL 28 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL olacak. Bilet fiyatı 200 TL olarak, 10 Mart 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

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