Devlet Piyangosu çekilişinde 350 bin TL’lik büyük ikramiye devretti

Devlet Piyangosu’nun 28 Eylül tarihli çekilişinde 350 bin TL’lik büyük ikramiye devretti.



Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde 350 bin TL’lik büyük ikramiye 22126 numaralı satılmayan bilete isabet etti.



Devlet Piyangosu’nun 8 Ekim’de yapılacak bir sonraki çekilişinde büyük ikramiye 700 Bin TL olarak belirlendi.

Fiyatı 20 TL olan biletler bugün satışa sunuluyor.