Devlet Piyangosu devretti

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, bir sonraki çekilişin 28 Ağustos’ta gerçekleştirileceği ve büyük ikramiyenin 600 bin TL olacağı kaydedildi.
Yeni çekilişin biletleri bugünden itibaren 20 TL’den satışa sunuldu.
Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, bir sonraki çekilişin 28 Ağustos’ta gerçekleştirileceği ve büyük ikramiyenin 600 bin TL olacağı kaydedildi.
Yeni çekilişin biletleri bugünden itibaren 20 TL’den satışa sunuldu.
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