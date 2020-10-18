Devlet Piyangosu Lefkoşa'ya vurdu..600 bin TL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen çekilişte 600 Bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesine çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen çekilişte 600 Bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesine çıktı.

Piyangolar Birimi tarafından günlerdir duyurusu yapılan ‘çıkana kadar çekiliş’ konseptli 18 Ekim çekilişi bugün gerçekleşti.

Çekilişte 600 Bin TL’lik büyük ikramiye ‘27851’ numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayimiz Fulya Sonay tarafından satıldı.

‘15 Kasım’ biletleri yarın satışa giriyor

Devlet Piyangosu’nun her yıl gerçekleştirdiği 15 Kasım Özel Çekilişi’nde bu yıl ki büyük ikramiye tam 750.000 TL. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleşecek olan özel gecede toplam ikramiye 1.513.250 Bin TL olacak. Çekiliş biletlerini 25 TL’lik satış fiyatıyla yarından itibaren tüm şubelerimizde ve gezici bayilerimizde bulabilirsiniz.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.