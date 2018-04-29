Devlet Piyangosu’nda büyük ikramiye devretti

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi, 28 Nisan çekilişinde büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet ettiğini ve devrettiğini açıkladı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çekilişte büyük ikramiyenin satılmayan bilete isabet etmesinden dolayı 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek çekilişte büyük ikramiyenin 600 bin TL’ye yükseltildiği kaydedildi.

Devlet Piyangosu’nun dün akşam yapılan çekilişinde “30238” numaralı satılmayan bilete isabet eden 400 bin TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Açıklamada, 8 Mayıs tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiyenin 600 bin TL, toplam ikramiyenin de 924 bin 100 TL ve bilet satış fiyatının da 15 TL olarak belirlendiğini ve bugünden itibaren satışa sunulacağı vurgulandı.

18 Nisan ve 28 Nisan tarihinde satılmayan bilete isabet ederek devreden Devlet Piyangosu’nun 8 Mayıs tarihinde gerçekleşecek çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye çıkana kadar çekilecek.

Açıklamada, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği kaydedilirken, Resmi adresten biletlerin kontrol edilmeden atılmaması uyarısında bulunuldu.