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Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım Çekilişinde 1 Milyon Tl’lik Büyük İkramiye Kazanan Talihli İkramiyesini Aldı

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Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım tarihli çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli ikramiyesini aldı.
Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım Çekilişinde 1 Milyon Tl’lik Büyük İkramiye Kazanan Talihli İkramiyesini Aldı

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım tarihli çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli ikramiyesini aldı.
 

Piyangolar Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım tarihli çekilişinde ‘80399’ numaralı bilete isabet eden 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı” denildi. 
 

Açıklamada, ikramiyenin, ismini vermek istemeyen vatandaşın adına Creditwest Bankası Kurumsal İletişim Sorumlusu Gamze Fuat tarafından teslim alındığı kaydedildi. 
Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, ikramiye teslimi sırasında yaptığı konuşmada, kazanan vatandaşı tebrik ederek, sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

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