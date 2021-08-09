350 Bin TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği talihli biletin, Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satıldığı kaydedildi.

Devlet Piyangosu’nun 350 bin TL’lik büyük ikramiyesi 71874 numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, 350 Bin TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği talihli biletin, Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satıldığı kaydedildi.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişinin 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatının 20 TL olarak, bugünden itibaren satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği kaydedildi.