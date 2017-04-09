Devlet Piyangosu’nun 8 Nisan çekilişi gerçekleşti

Devlet Piyangosu’nun 8 Nisan çekilişinde büyük ikramiye olan 200 bin TL Lefkoşa'ya isabet etti

Devlet Piyangosu’nun 8 Nisan çekilişinde büyük ikramiye olan 200 bin TL, 57193 numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’ndan yapılan açıklamaya göre 200 bin TL isabet eden bilet, Lefkoşa bayii Serhan Kumru tarafından satıldı.

Açıklamada, tüm çekilişlerin Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden kontorl edilebeileceği hatırlatılarak, “Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” uyarısında bulunuldu.