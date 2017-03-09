Devlet Piyangosu’nun çekilişi yapıdı

8 Mart 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “24840” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi bu akşam yapıldı. 8 Mart 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “24840” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Mağusa bölgesinde satılan “24840” numaralı bilete isabet etti. Kıbrıs Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Mağusa bayisi Hasanİpekçioğlutarafından satıldı.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz.Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.