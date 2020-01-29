Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde, 300 bin TL’lik büyük ikramiye devretti.
Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 07476 numaralı satılmayan bilete isabet etti.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Şubat’ta yapılacak.
Büyük ikramiyenin 600 bin TL olacağı 8 Şubat çekilişinin biletleri 20 TL’den bugün satışa sunuldu.
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