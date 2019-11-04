Devlet Planlama Örgütünün verilerine göre:Kayıt Dışı çalışanların oranı: % 20.44

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş ve çıkışları düzenleyen ve uzun süredir tartışılan yasa mecliste onaylandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş ve çıkışları düzenleyen ve uzun süredir tartışılan yasa mecliste onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı”nı onayladı. Tasarıya ilişkin raporu okuyan Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yasa tasarısının izinsiz olarak ülkede bulunan yabancılara bir af imkanı verilmesini içerdiğini belirtti

CTP Milletvekili Asım Akansoy ise birlikte denetim ve caydırıcılığın sağlanması gerektiğini belirterek kaçak kişilerin çoğunlukla inşaat turizm ve sanayi sektörlerinde çalıştığına vurgu yaptı.

YDP Başkanı Milletvekili Erhan Arıklı da, kaçak duruma düşenlerin sorununu çözmenin devletin vicdani ve insani sorumluluğu olduğunu söyledi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler de söz alarak af yapılmadan önce yeni gelecek olanlara yönelik önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, sendikalaşmanın olmaması halinde kaçak işçi ve vergi kaçırılmasının önüne geçilemeyeceğini ifade etti.

UBP Milletvekili Ersan Saner de kayıt dışına düşenlerin affedilmesini desteklediğini belirtrtti.

Konuşmacıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu yanıtladı. Devlet Planlama Örgütü’nün verilerine işaret eden Sucuoğlu, 2012’de yüzde yüzde14.96 olan kayıt dışılık oranının 2019’da yüzde 20.44’e yükseldiğini söyledi. Sucuoğlu, “KKTC tarihinde böyle bir oran yok, bu bir ilk” dedi. Oranın kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Sucuoğlu, aftan yararlanacak olanlardan üçüncü ülkelerden buraya çalışmak için gelenler olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, af konusundaki hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu dile getirerek, bu konuda bilgi verdi, önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapılacağını kaydetti. Kayıt dışına düşen insanların kabul edilebilir koşullarda yaşamadığını da kaydeden Sucuoğlu, affın yürürlüğe girmesinin sadece ekonomi için değil denetim, güvenlik ve huzur için de önemli olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, son 8 yılda Türkiye’den gelen işçi sayısında az bir artış olduğunu da kaydederek, “Esas artış üçüncü ülkelerden” dedi.

Sucuoğlu, bundan sonra denetimlerin daha sıkı, yaptırımların da ağır olacağını söyledi. Çalışma Bakanı, 30 gün boyunca, gerekirse süreyi de biraz daha da uzatarak çalışmak içim üçüncü ülkelerden KKTC’ye gelişleri durduracaklarını da açıkladı.