Devlet ''Tam Kapanma'' dedi onlar iş yerlerini açtı!

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Tam sokağa çıkma yasağının uygulamaya girdiği 5 Şubat tarihinden 15 Şubat tarihine kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; 232 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 17 kişinin maske takma kuralını ihlal ettiği ve kapalı olması gereken 4 iş yerinin ise kurallara uymayarak faaliyette oldukları tespit edilmiştir