  • BIST 1.538
  • Altın 409,534
  • Dolar 6,9986
  • Euro 8,4935
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

Devlet ''Tam Kapanma'' dedi onlar iş yerlerini açtı!

» »
Sokağa çıkma yasağı boyunca polis tarafından 4 iş yerinin kapalı olması gerekirken açıldığı tespit edildi
Devlet ''Tam Kapanma'' dedi onlar iş yerlerini açtı!

      Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

       Tam sokağa çıkma yasağının uygulamaya girdiği 5 Şubat tarihinden 15 Şubat tarihine kadar ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; 232 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 17 kişinin maske takma kuralını ihlal ettiği ve kapalı olması gereken 4 iş yerinin ise kurallara uymayarak faaliyette oldukları tespit edilmiştir

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fırat Borak yazdı….Karpaz’da Gençlik Eriyor!15 Şubat 2021 Pazartesi 08:00
  • Türkiye'de Restoran ve kafeler için ‘ödül formülü’14 Şubat 2021 Pazar 22:58
  • Bilim kurulu üyesi: Türkiye’ye has virüs mutasyonları var14 Şubat 2021 Pazar 21:53
  • Türkiye'de Koronavirüs | 94 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 287 yeni 'vaka' tespit edildi14 Şubat 2021 Pazar 21:30
  • "Belediyeler sıkı denetim yapmalı"14 Şubat 2021 Pazar 20:43
  • 5033 test,17 pozitif vaka14 Şubat 2021 Pazar 20:13
  • KKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka14 Şubat 2021 Pazar 20:12
  • Sağlık Bakanlığı 35 yaşındaki M.F.S'nin ölüm nedeni Covid değil14 Şubat 2021 Pazar 20:11
  • Hükümetten çeklerde yeni düzenleme14 Şubat 2021 Pazar 19:32
  • Erhürman: Mart ayı için aynı hata asla tekrarlanmamalı14 Şubat 2021 Pazar 19:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti