  • BIST 91.843
  • Altın 252,871
  • Dolar 6,1392
  • Euro 6,8664
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndan Konser

»
Kültür Dairesi bünyesinde Şef Tuncay Langal yönetiminde faaliyet gösteren Devlet Türk Müziği Topluluğu, 13 Mayıs 2019 Pazartesi akşamı konser veriyor
Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndan Konser

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de başlayacak Türk Halk Müziği konserinde, Lale Langal solist olarak sahne alacak.

Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun orkestrası, kemanda Nedim Mavi, bağlama, tar ve udda Tuncay Langal, ritim sazlarda Yusuf Erhan Binici ile Okan Sadioğlu, klasik gitarda Bedirhan Karakaş ve bas gitarda Cumali Bozpınar’dan oluşuyor. Konserde, Lefkoşa Belediyesi Halk Müziği Korosu Şefi Hasibe Aksaç ve Ahmet Akarsu konuk sanatçı olarak sahne alacaklar.

Halka açık ve ücretsiz olacak konserde, Kıbrıs, Anadolu ve Azerbaycan’dan anonim ve beste türkülere yer verilecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halit Ergenç, “15. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde sahne alacak04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:32
  • Güzelyurt Belediyesi 1. Uluslararası Sanat Günleri başladı03 Mayıs 2019 Cuma 15:28
  • Akıncı “Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” isimli kitabın tanıtım etkinliğine ve fotoğraf sergisinin açılışına katıldı03 Mayıs 2019 Cuma 11:11
  • 1.Uluslararası Güzelyurt Sanat Günleri yarın başlıyor02 Mayıs 2019 Perşembe 15:51
  • 2019 Ali Nesim Edebiyat Ödülü’nün sahipleri belirlendi02 Mayıs 2019 Perşembe 15:49
  • 15. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam 3 Tenor konseriyle devam ediyor02 Mayıs 2019 Perşembe 12:05
  • 14. Kıbrıs İpek Kozası Festivali 4-5 Mayıs’ta Bellapais Manastırı otoparkında30 Nisan 2019 Salı 12:37
  • Veysi Soyer sanat etkinliği düzenliyor29 Nisan 2019 Pazartesi 11:28
  • "Ayak Bacak Fabrikası" oyunu yarın akşam Lefkoşa’da son kez sahneleniyor29 Nisan 2019 Pazartesi 09:57
  • Sadece 20 kişinin konuştuğu dilde film çektiler27 Nisan 2019 Cumartesi 22:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti