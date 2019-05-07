Devlet Türk Müziği Topluluğu’ndan Konser

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde, saat 20.00’de başlayacak Türk Halk Müziği konserinde, Lale Langal solist olarak sahne alacak.

Devlet Türk Müziği Topluluğu’nun orkestrası, kemanda Nedim Mavi, bağlama, tar ve udda Tuncay Langal, ritim sazlarda Yusuf Erhan Binici ile Okan Sadioğlu, klasik gitarda Bedirhan Karakaş ve bas gitarda Cumali Bozpınar’dan oluşuyor. Konserde, Lefkoşa Belediyesi Halk Müziği Korosu Şefi Hasibe Aksaç ve Ahmet Akarsu konuk sanatçı olarak sahne alacaklar.

Halka açık ve ücretsiz olacak konserde, Kıbrıs, Anadolu ve Azerbaycan’dan anonim ve beste türkülere yer verilecek.