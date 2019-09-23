  • BIST 100.021
  • Altın 280,487
  • Dolar 5,7250
  • Euro 6,2958
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak

» »
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, kasaplık hayvan satışı ihalesine çıktı.
Devlet Üretme Çiftliği kasaplık hayvan satışı yapacak

Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre  40 baş kuzu, 10 baş tosun ve 10 baş koç kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak.

İhaleye  tekliflerin  en geç 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO)  Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor
Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği belirtilen açıklamada  ödemelerin  peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı beliritldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafikte en çok süratli araç kullanma suçu tespit edildi23 Eylül 2019 Pazartesi 16:23
  • Çayönü, İncirli, Köprü’de yarın elektrik kesintisi olacak23 Eylül 2019 Pazartesi 16:23
  • Trafikte 77 kaza23 Eylül 2019 Pazartesi 16:22
  • Sucuoğlu: "Akıncı'nın açıklamaları doğru değil"23 Eylül 2019 Pazartesi 16:17
  • 8 Bin kişi Kıbrıs'ta kaldı!23 Eylül 2019 Pazartesi 15:59
  • Tarım Bakanı Oğuz, TC Tarım Bakanı Pakdemirli ile görüştü23 Eylül 2019 Pazartesi 15:42
  • Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı23 Eylül 2019 Pazartesi 15:41
  • Üstel, Take Action Cyprus temsilcilerini kabul etti23 Eylül 2019 Pazartesi 15:38
  • Çavuşoğlu, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’u kabul etti23 Eylül 2019 Pazartesi 15:37
  • Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy askeri tesislerinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak23 Eylül 2019 Pazartesi 15:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti