Devlet üretme çiftlikleri dairesi duyurulmuştur

- 50 baş kasaplık kuzu kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Taban Fiyatımız 56 TL/Kg olarak belirlenmiştir.
- Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.
- İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.
- Ödemeler peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.
- İhaleyi kazananlar en geç 2 Eylül Cuma 2022 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 2 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.
Kasaplık satışına sunulan kuzular Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilir. Teklifler en geç 26 Ağustos, 2022 Cuma günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.
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