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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi kasaplık hayvan satışını duyurdu

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"Kasaplık satışına sunulan kuzu Şht. Tğm. Doğuş Uran (Margo) Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilir. Teklifler en geç 16 Eylül, 2021 Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır."
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi kasaplık hayvan satışını duyurdu

Kasaplık hayvan satışı:

  1. 45 baş kuzu ve 15 baş koyun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Taban fiyatlarımız kuzu 36 TL/kg ve koyun 18 TL/kg olarak belirlenmiştir.
  2. Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.
  3. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.
  4. Ödemeler peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.
  5. İhaleyi kazananlar en geç 24 Eylül Cuma 2021 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 24 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecektir.

            

      Kasaplık satışına sunulan kuzu Şht. Tğm. Doğuş Uran (Margo) Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilir. Teklifler en geç 16 Eylül, 2021 Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

  

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ DAİRESİ

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