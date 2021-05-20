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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü Kasaplık Hayvan Satışı Yapacak

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 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü Kasaplık Hayvan Satışı Yapacak

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kasaplık satışına sunulan kuzular ve koyunların Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde görülebileceği belirtilerek, tekliflerin en geç 28 Mayıs Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği kaydedildi.

Geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı ifade edilen açıklamada, 50 baş kasaplık kuzu ve 10 baş kasaplık koyunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Taban fiyatlarımız kuzu 36 TL/kg ve koyun için 18 TL/kg olarak belirlenmiştir. Teklifler KDV’siz olarak verilecektir. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. Ödemeler peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır. İhaleyi kazananlar en geç 4 Haziran Cuma 2021 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 4 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.”

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