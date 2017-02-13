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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden duyuru

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Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden duyuru
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi kasaplık hayvan satışı yapılacağını açıkladı

 Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi kasaplık hayvan satışı yapılacağını açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, 20 baş keçi ve 10 baş koç kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacak. Teklifler KDV’siz olarak verilecek.

İdarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı belirtilen duyuruda, ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı kaydedildi.

İhaleyi kazananlar en geç 27 Şubat’a kadar hayvanları almak zorunda. Bu tarihten itibaren her geçen gün için 350 TL bakım masrafı ödenecek. 2 Mart mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecek.

Kasaplık satışına sunulan körpe kuzuların Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliğinde görülebileceği ve tekliflerin en geç 17 Şubat Cuma saat 11.00’e kadar MARGO Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği belirtilen duyuruda, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı da kaydedildi.

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