  • BIST 1.638,500
  • Altın 596,88
  • Dolar 9,9769
  • Euro 11,4291
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Devlet Üretme Çiftlikleri Kasaplık Hayvan Satışı Yapılacağını Duyurdu

» »
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.
Devlet Üretme Çiftlikleri Kasaplık Hayvan Satışı Yapılacağını Duyurdu

Açıklamada, 50 baş kasaplık oğlağın kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı, taban fiyatının 30 TL/Kg olarak belirlendiği yer aldı. 
Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği belirtilen açıklamada, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı ve ödemelerin peşin(nakit) veya banka teminatlı çekle yapılabileceği bildirildi.
 

Kasaplık satışına sunulan oğlaklar Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebilecek. 
Tekliflerin en geç 19 KasımCuma günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği yer alan açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı vurgulandı. 
 

İhaleyi kazananların en geç 23 Kasım Salı güne kadar hayvanları almak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, salı günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararının iptal edileceği kaydedildi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlık Açıklaması12 Kasım 2021 Cuma 17:48
  • Zaroğlu'na hem UBP'den hem de DP'den teklif var!12 Kasım 2021 Cuma 17:40
  • Rüyam KARACA Millet Partisi Genel Başkanı oluyor...“Beşiği sallayan, Dünya’yı da sallar”12 Kasım 2021 Cuma 16:47
  • “Gönyeli Genç Park” yarın açılıyor12 Kasım 2021 Cuma 13:55
  • Dışişleri Bakanlığı: GKRY silahlanmaya devam ettiği sürece, KKTC, Türkiye ile gerekli önlemleri alacak12 Kasım 2021 Cuma 13:53
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak12 Kasım 2021 Cuma 13:40
  • Polis, 15 Kasım Törenleri nedeniyle kapalı olacak yolları duyurdu12 Kasım 2021 Cuma 13:22
  • Havan atışı yapılacak12 Kasım 2021 Cuma 13:21
  • Lefkoşa ve Beyarmudu'nda Son Durak Operasyonu12 Kasım 2021 Cuma 13:20
  • Güngör Çöplüğü yanıyor!12 Kasım 2021 Cuma 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti