  • BIST 116.908
  • Altın 391,579
  • Dolar 6,8484
  • Euro 7,6976
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Devlet Üretme Çiftlikleri, kasaplık kuzu satışı yapacak. taban fiyat, kilosu 29 tl…

» »
Devlet Üretme Çiftlikleri, kasaplık kuzu satışı yapacak. taban fiyat, kilosu 29 tl…
Devlet Üretme Çiftlikleri, kasaplık kuzu satışı yapacak. taban fiyat, kilosu 29 tl…

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 10 baş kuzunun, kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını, taban fiyatının da kilosu 29 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Daire’den yapılan yazılı açıklamada, bunun için tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, ihaleyi kazananların en geç 17 Temmuz Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu ve aynı gün mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği kaydedildi. 

TEKLİF İÇİN SON GÜN HAFTAYA PERŞEMBE             

Kasaplık satışına sunulan kuzuların Şehit Teğmen Doğuş Uran Çiftliğinde görülebileceği ve tekliflerin en geç 9 Temmuz Perşembe günü saat 11:00’e kadar Ercan Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği duyuruldu. 

Açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı kaydedildi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de 2 pozitif vaka!02 Temmuz 2020 Perşembe 18:17
  • Sosyal Adalet Hareketi: ”Tüm tedbirler alınır, hazırlıklar yapılır ve öyle ülkeyi dışa açarsınız”02 Temmuz 2020 Perşembe 18:16
  • Sağlık Bakanı Pilli'nin vakalar ile ilgili açıklama yapması bekleniyor02 Temmuz 2020 Perşembe 18:13
  • Kızılyürek’in anıları: Kuzey Kıbrıs’ta ‘hain’, Güney Kıbrıs’ta ‘ajan’ muamelesi görmek02 Temmuz 2020 Perşembe 17:54
  • 2 kişi Nalbantoğlu Hastanesi'nde karantinaya alındı!02 Temmuz 2020 Perşembe 17:27
  • Özersay: Kapalı Maraş’ın Açılması Çalışmalarında Son Aşamaya Gelindi02 Temmuz 2020 Perşembe 17:26
  • İzle-Tartış’ta “Bad Educatıon” İzlenecek02 Temmuz 2020 Perşembe 17:23
  • Bağımsızlık İttifakı, Anastasiadis ve Hristodulidis’in açıklamaları ile AB’nin tavrını protesto etti02 Temmuz 2020 Perşembe 17:10
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne çarşısını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi02 Temmuz 2020 Perşembe 17:09
  • Özersay: Kapalı Maraş’ın açılması çalışmalarında son aşamaya gelindi02 Temmuz 2020 Perşembe 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti