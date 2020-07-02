Devlet Üretme Çiftlikleri, kasaplık kuzu satışı yapacak. taban fiyat, kilosu 29 tl…

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 10 baş kuzunun, kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını, taban fiyatının da kilosu 29 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Daire’den yapılan yazılı açıklamada, bunun için tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, ihaleyi kazananların en geç 17 Temmuz Cuma gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu ve aynı gün mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği kaydedildi.

TEKLİF İÇİN SON GÜN HAFTAYA PERŞEMBE

Kasaplık satışına sunulan kuzuların Şehit Teğmen Doğuş Uran Çiftliğinde görülebileceği ve tekliflerin en geç 9 Temmuz Perşembe günü saat 11:00’e kadar Ercan Devlet Üretme Çiftliğindeki teklif kutusuna atılması gerektiği duyuruldu.

Açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı kaydedildi.